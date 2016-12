Rogo Norman Atlantic, 10 i morti I media greci: "Ancora 38 dispersi"

Sono 10 le vittime del rogo della Norman Atlantic. Lo afferma il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, in conferenza stampa. Per i media greci risulterebbero ancora 38 dispersi. Intanto il premier Renzi ha ringraziato i soccorritori per aver evitato un'ecatombe. Dopo il recupero dei passeggeri, pure l'equipaggio ha lasciato la nave. Il comandante ha abbandonato per ultimo il traghetto.

20:39 Ultimo bilancio 10 morti

Sono 427 le persone salvate, 10 i morti: è l'ultimo bilancio dell'incendio a bordo del Norman Atlantic diffuso via twitter dalla Guardia Costiera

20:11 Nave sotto sequestro

La Norman Atlantic, fa sapere il ministero dei Trasporti in una nota, "è stata posta sotto sequestro. La magistratura albanese e quella italiana sono in contatto per decidere in quale porto verrà rimorchiata".

20:06 Trovati i cadaveri di altre due persone

Sono stati ritrovati i corpi di altre due persone decedute nel traghetto Norman Atlantic alla deriva. Lo afferma la Guardia Costiera in un tweet. Sale così a 10 la conta delle vittime.

18:53 Medico presunto disperso, il figlio: "Sta tornando"

"Mi ha chiamato la Capitaneria di porto e mi ha detto che mio padre è vivo e in viaggio sulla nave San Giorgio e sta tornando verso l'Italia". Lo ha detto Alessandro Darsinos, figlio del medico oculista bresciano che era a bordo della nave. E ha aggiunto: "E' una bella notizia dopo 36 ore di attesa".

18:33 Marina Militare: "Operazione di salvataggio storica"

"Recuperare 427 persone da una nave in fiamme, la maggior parte con elicotteri, mentre c'erano venti anche di 40 nodi, è stata un'impresa storica". Così l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo di stato maggiore della Marina Militare, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi, sul salvataggio dei passeggeri della Norman Atlantic.

18:17 Lupi: "Salvi 44 italiani"

"Tra le persone salvate dall'incendio del traghetto ci sono 44 italiani: 22 passeggeri oltre ai 22 membri dell'equipaggio". A precisarlo è stato il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi.

18:11 Capitanerie: "La nave era pienamente efficiente"

"La nave era stata ispezionate il 19 dicembre a Patrasso: erano state riscontrate 6 deficienze di cui 2 immediatamente risolte" e comunque "senza rilevanza" nell'incendio. Le due "deficienze" erano una "porta tagliafuoco con chiusura non perfetta, in un'area non interessata dall'incendio, e una leggera fuoriuscita d'acqua che non ha avuto rilevanza". "Per le altre 4 era stata prescritta la soluzione in 14 giorni. La nave era pienamente efficiente, rispondeva a tutti i requisiti". Così l'ammiraglio Carlone è intervenuto sull'incidente Palazzo Chigi.

18:00 Lupi: "Non è chiaro quanti fossero a bordo"

Sulla Norman Atlantic sono state salvate 427 persone (tra cui 56 membri dell'equipaggio), otto sono i morti, per un totale di 435. Sulla lista d'imbarco i passeggeri erano 478, ma alcuni dei nomi delle persone salvate non figuravano su quella lista. Dunque il "porto d'imbarco dovrà ora verificare la corrispondenza delle liste". E' questa la ragione, osserva il ministro Lupi, per cui non si possono fornire indicazioni sul numero dei dispersi.

17:56 Pinotti: "Esprimiamo dolore per gli 8 morti"

"Esprimiamo dolore per gli 8 morti al momento ritrovati". Lo dice il ministro della Difesa Roberta Pinotti in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Il primo - spiega - era un greco di cui era già stata data notizia, per le altre persone l'identità non è ancora certa" .

17:52 Lupi: "22 italiani tra i 56 membri dell'equipaggio"

"Tra i 427 salvati ci sono 56 membri dell'equipaggio, tra i quali 22 italiani". Lo ha detto il ministro Maurizio Lupi. Tra i passeggeri, 234 greci, 54 turchi, 22 italiani, 22 albanesi, 18 tedeschi, 10 svizzeri e poi di altre nazionalità. Sul numero dei dispersi, però, Lupi non si sbilancia: "Sarebbe prematuro", ha spiegato.

17:35 Sopravvissuta: "Uomini picchiavano donne"

"E' stato allucinante perché i militari portavano prima bambini, donne e anziani al livello dove potevano salire sull'elicottero, ma c'erano uomini, che li picchiavano, tiravano loro i capelli e li buttavano fuori per prendere il loro posto". Il racconto è del soprano Dimitra Theodossiou, salvata dalla Norman Atlantic.

17:34 Il ministro Pinotti: "Salvate 427 persone e due cani"

"Sono state salvate 427 persone e due cani che erano a bordo" della Norman Atlantic: lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti.

17:00 Media greci: "Mancano all'appello ancora 38 persone"

Sette morti, ma ancora 38 dispersi: è questo il bilancio provvisorio del naufragio della Norman Atlantic secondo l'edizione online del settimanale greco To Vima, considerato tra i più autorevoli.

16:57 Il comandante: "Sto bene, tra poco torno a casa"

"Sto bene, state tranquilli, è finito tutto: tra poco torno a casa". Con queste parole il comandante della Norman Atlantic, Argilio Giacomazzi, ha tranquillizzato la moglie e la figlia, con una telefonata arrivata poco dopo le 16 nell'abitazione di famiglia, a Cadimare, in provincia de La Spezia.

16:45 Il ministro Pinotti ringrazia i soccorritori

"Un ottimo lavoro di squadra" svolto dal personale della Difesa, insieme agli altri soccorritori, ha consentito "di evitare un bilancio ancora più grave in termini di vite umane". Lo ha sostenuto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, visitando le sale operative di Marina e Aeronautica.