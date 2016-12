Rivolta dei venditori abusivi Bari: scontri con la polizia, almeno due feriti

Bari, scontri tra abusivi e polizia 1 di 3 Ansa Ansa Bari, scontri tra abusivi e polizia 2 di 3 Ansa Ansa Bari, scontri tra abusivi e polizia 3 di 3 Ansa Ansa Bari, scontri tra abusivi e polizia leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli scontri sono avvenuti dopo che gli ambulanti nonostante i ripetuti divieti, hanno continuato ad accendere, le fornaci per arrostire la carne e a vendere prodotti alimentari. La situazione è poi tornata apparentemente alla normalità. La tensione - cominciata già in mattinata - è esplosa intorno alle 21.00 con il lancio di bottiglie, sedie e oggetti vari da parte di alcuni venditori abusivi contro le forze dell'ordine che poi hanno deciso di "caricare". Lo raccontano ai giornalisti alcuni testimoni. Gli scontri sono avvenuti nei pressi del molo San Nicola.



Gli abusivi hanno acceso le fornacelle per arrostire la carne e venderla ai numerosi turisti che affollano le vie della città nell'ultima giornata di festeggiamenti dedicata a San Nicola, patrono del capoluogo pugliese, nonostante il divieto e i sequestri delle ore precedenti. Nel corso della serata gli animi si sono poi nuovamente surriscaldati e la polizia ha deciso di caricare i venditori abusivi.



Durante gli scontri un poliziotto e un agente della polizia municipale sono rimasti feriti, sembra in maniera lieve. Il tutto è avvenuto tra la folla, con un fuggi-fuggi generale dopo che si era sparsa la voce - infondata - di colpi di arma da fuoco esplosi in strada. Alcuni venditori ambulanti abusivi, in serata, a quanto si è appreso dal comandante dei vigili urbani, avrebbero provato anche a sabotare i fuochi pirotecnici e a tagliare i cavi di alcune luminarie. Quattro persone sono state portate in questura per essere ascoltate. Il lungomare di Bari è rimasto presidiato da una massiccia presenza di forze dell'ordine.