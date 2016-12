Ritrovato 14enne sparito in Salento

E' stato trovato ad Aversa (Caserta) il ragazzino 14enne di origini marocchine scomparso la settimana scorsa dalla provincia di Lecce dove abita con la famiglia. Si è trattato di un allontanamento volontario. A consentire allo zio e al fratello di ritrovarlo è stato il tam tam della comunita marocchina in Italia scatenatosi sui social e che segnalava la sua presenza in Campania. E' stato visto in strada e convinto a sentire i familiari.