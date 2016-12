10:39 - Quattordici persone sono state arrestate a Cerignola (Foggia) da agenti del Commissariato e dallo Sco. Facevano parte di una banda specializzata in rapine e furti ai Tir. L'accusa nei loro confronti è di associazione per delinquere finalizzata alle rapine. I colpi sarebbero stati messi in atto fino allo scorso aprile, anche con fucili e pistole.