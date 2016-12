Rapina in casa nel Barese, muore ex gioielliera 75enne

Una 75enne di Canosa di Puglia, nel Barese, è morta in ospedale dopo essere stata aggredita in casa per una rapina. Maria Melziade, gioielliera in pensione, secondo la polizia era rientrata da poco e attendeva che rincasasse il marito. Così, quando ha sentito suonare alla porta ha aperto: lo sconosciuto l'ha colpita e si è impossessato di monili e preziosi. Non è chiaro se il decesso sia stato provocato dal colpo subìto o dallo spavento.