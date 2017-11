Ragazzo ucciso dopo litigio stradale nel Barese: fermato un 68enne

E' stato rintracciato dai carabinieri nella sua casa a Bitonto (Bari) e posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario il presunto assassino di Giuseppe Muscatelli, il 25enne accoltellato a morte mercoledì durante un diverbio per motivi stradali. Si tratta di un uomo di 68 anni, incensurato, che è stato interrogato in caserma e, di fronte ai gravi indizi emersi dagli accertamenti, avrebbe in qualche modo ammesso le responsabilità.