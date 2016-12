17 dicembre 2014 Pullman contro autogru sulla statale 7 nel Tarantino, 20 feriti alcuni gravi L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Grottaglie, all'altezza dello svincolo per Francavilla Fontana. Al ferito più grave, l'autista del bus, è stata amputata una gamba Tweet google 0 Invia ad un amico

01:48 - E' di oltre 20 persone il bilancio dei feriti, alcuni dei quali in maniera grave, per lo schianto tra un pullman e una autogru avvenuto sulla statale 7 tra Taranto-Brindisi all'altezza dello svincolo per Francavilla Fontana. L'incidente sarebbe stato causato da un tamponamento. L'autogru ha squarciato una parte del pullman. Sette ambulanze del 118 sono intervenute per accompagnare i feriti in vari ospedali.

Al ferito più grave, l'autista del bus, è stata amputata una gamba. Grave anche uno dei passeggeri del pullman in servizio su una linea extraurbana. I vigili del fuoco, giunti da Taranto e Martina Franca, hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le numerose persone, fra le quali alcuni pendolari rimasti incastrati tra le lamiere.