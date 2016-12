Puglia, inchieste su gestione Sanità: prescritti quasi tutti i reati

Sono stati prescritti 23 dei 25 capi d'imputazione contestati nell'ambito di una delle inchieste sulla presunta malagestione della Sanità pugliese. Tra i 18 imputati figura anche Alberto Tedesco, ex senatore Pd ed ex assessore alla Sanità della Regione. Il Tribunale non ha tuttavia formalmente dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, riservandosi di farlo alla prossima udienza del 10 gennaio 2017.