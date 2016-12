La donna era attesa il 18 giugno a un convegno, ed era stata una collega ad insospettirsi dell'assenza, scoprendo il cadavere una volta giunta nell'abitazione della psicologa. Virginia Quaranta era distesa sul letto, nessun segno di violenza sul corpo e nessun segno di effrazione sulla porta. Ma in camera, contrariamente al resto della casa, gli inquirenti hanno trovato parecchio disordine: un elemento che stonava all'interno del quadro. E così la morte non è stata archiviata come naturale (la donna soffriva di una malattia grave e cronica, ma che non porta a crisi mortali) ma sono stati chiesti approfondimenti, anche perché vicino al corpo sono stati trovati diversi farmaci.



Gli inquirenti hanno così sequestrato i due telefonini e il computer della psicologa, scoprendo che gli ultimi contatti erano stati proprio con il collega 50enne, risultato poi essere l'amante. E i messaggi sul cellulare di Virginia farebbero pensare a un rapporto burrascoso tra i due, soprattutto nell'ultimo periodo.



Una volta accertata la relazione, per poter eseguire gli accertamenti tecnici anche sul telefonino dell'uomo la Procura l'ha indagato: un atto dovuto, anche perché il professionista continua a dichiararsi "totalmente estraneo ai fatti" e parla di "una tragedia che non ha niente a che vedere con me".