Pregiudicato ucciso con colpo di pistola alla testa a Molfetta

Il pregiudicato Antonio Andriani, di 54 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa nell'androne di casa sua a Molfetta. Il decesso è avvenuto al Policnico di Bari, dove l'uomo era stato trasportato in gravissimi condizioni. Per lui è stata dichiarata la morte cerebrale. Andriani era legato al mondo dello spaccio di droga. Negli anni '90 era stato condannato a 15 anni di reclusione per reati legati al traffico di stupefacenti.