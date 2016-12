Pota albero e cade: morto

00:13 - Un anziano ha perso la vita a Lequile dopo essere caduto dall'albero che stava potando nel suo giardino. La vittima è Antonio Caricato, di 78 anni. Fatale per l'anziano l'aver battuto violentemente la testa a terra. A scoprire la tragedia sono stati alcuni famigliari che aspettavano l'uomo per il pranzo e, non vedendolo arrivare, sono andati a cercarlo a casa. Inutile è risultato l'arrivo di personale sanitario del 118; l'anziano era già deceduto.