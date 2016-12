Polignano a mare, 38enne aggredito perché gay: due denunciati

Un 38enne è stato picchiato a sangue da due ragazzi poco più che maggiorenni a Polignano a mare . E' ancora poco chiaro se si tratti di un caso di omofobia o se l'aggressione sia dovuta a dissidi più profondi. Fatto sta che la vittima è stata aggredita e insultata con frasi omofobe in una piazza del comune pugliese con una violenza tale da risultare quasi inspiegabile, e poi inseguita in un negozio dove ha cercato riparo fino all' arrivo della polizia .

I due aggressori sono stati denunciati a piede libero mentre la vittima che è stata soccorsa dal 118 ha riportato una prognosi di 10 giorni.



La scena è stata ricostruita grazie alle telecamere di videosorveglianza ma anche alle testimonianze dei commessi e dei clienti che sono intervenuti per fermare i due, che non la smettevano di sferzare calci e pugni contro il 38enne insultandolo con improperi omofobi.



Purtroppo non è il primo caso di violenza contro omosessuali in Italia. Ma questa è stata di una brutalità tale "da non ricordarne altre", afferma il comandante della polizia municipale Maria Centrone.