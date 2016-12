Pm: forse altri corpi nel traghetto

17:50 - Dentro la Norman Atlantic potrebbero esserci altri cadaveri. Lo ha detto a Brindisi il pm Ettore Cardinali dopo il sopralluogo sulla nave: "Al momento, per motivi di sicurezza, non è possibile entrare e verificare la presenza di altri corpi che non si esclude ci siano". Parlando dei dispersi, il procuratore di Bari Giuseppe Volpe, ha sottolineato che "la più ottimistica delle previsioni è di una decina", il numero comunque "non supera le 15 unità".