Picchiarono coppia gay a Bari, arrestati due aggressori

Furono aggrediti in pieno centro a Bari, la sera dell'8 giugno sotto gli occhi di decine di persone che affollavano la movida cittadina. In sette entrarono in azione picchiando una coppia di 30enni, uno barese, l'altro, il suo compagno, spagnolo, in vacanza in Italia. Due degli aggressori, un 19enne e un 20enne, sono stati arrestati. Non ancora individuati, invece, gli altri quattro componenti del branco.