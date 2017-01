Parroco invita cittadini a funerale boss,vescovo Bari:grave scandalo

"Grave scandalo". Con queste parole l'arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, commenta il gesto di don Michele Delle Foglie, il parroco di Grumo Appula che ha invitato i fedeli a partecipare a una messa in suffragio di un boss ucciso in Canada. Iniziativa "presa peraltro in modo arbitrario e senza consultare l'Ordinario Diocesano". Al sacerdote è stato vietato, anche in ottemperanza di una disposizione della Questura, di celebrare il rito.