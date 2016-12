22:07 - Gli equipaggi di due motovedette della Guardia Costiera hanno tratto in salvo in serata 62 immigrati di presunta nazionalità siriana che si trovavano in difficoltà su un barcone in avaria a circa 20 miglia a sud del Capo di Leuca. Si tratta di 49 uomini, 7 donne e 6 bambini. Tutti sono in buone condizioni di salute: si trovano ora al centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.