Ostuni, si butta dalla finestra con la figlia di 2 anni per sottrarla a una casa famiglia

11:20 - E' stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso il sequestro della bimba di due anni portata via dalla mamma il 20 ottobre scorso da una casa-famiglia di Ostuni e ora rintracciata in Germania. Una sequenza da brivido: la donna ha prima lanciato la bimba da una finestra tra le braccia del compagno, in bilico in piedi sul cofano dell'auto, poi si è lanciata lei stessa dalla finestra, precipitando con la schiena sul cofano della vettura.

Un volo di oltre sei metri e poi la fuga, terminata in Germania. La donna, una 23enne incinta, avrebbe approfittato di una autorizzazione al colloquio con la figlioletta per mettere in atto un rocambolesco piano di rapimento, che ha esposto a un grave rischio tanto la vita della bambina quanto quella della madre.



Dopo aver distratto la psicologa che presenziava all'incontro presso l'istituto 'Nostra Famiglia' di Ostuni, la giovane donna avrebbe avvertito con il cellulare il suo complice, di 61 anni, perché si avvicinasse al balcone della stanza e vi parcheggiasse in corrispondenza l'auto. La bambina e' stata lanciata quindi da un'altezza di sei metri e l'uomo l'ha afferrata al volo. Subito dopo si e' buttata la madre.



La donna e il compagno sono ancora in Germania e sono al momento indagati in stato di libertà per violazioni alle disposizioni del giudice. Si stanno valutando anche altre ipotesi di reato da attribuire alla coppia oltre a eventuali accuse di favoreggiamento a carico di altre persone che potrebbero aver aiutato i due nella fuga.