Ostuni, 16enne investito da auto esce dal coma

La vicendaLa ricostruzione dei fatti è stata accertata: il ragazzino si era allontanato dalla struttura turistica con alcuni amici per andare a festeggiare l'ultimo giorno di vacanza. Aveva accusato un malore al ritorno, lungo il vialetto che conduce all'ingresso.



Per questo motivo si trovava disteso o seduto, in compagnia di un coetaneo, mentre gli altri componenti del gruppo erano corsi all'interno del villaggio per chiedere aiuto, quando è stato travolto dall'autovettura di un animatore 20enne della struttura.



Il conducente è indagato per lesioni gravissime ed è stato interrogato dal pm alla presenza del difensore poche ore dopo il fatto, accettando di rispondere a tutte le domande. La procura ha escluso ipotesi di omissioni di soccorso, perché dopo aver investito involontariamente il 16enne, il giovane avrebbe subito chiamato il 118.