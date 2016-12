Ostuni, 16enne in coma etilico in un villaggio turistico: è stato ritrovato ferito e in stato di incoscienza

Un sedicenne, in vacanza in un villaggio turistico a Ostuni (Brindisi) con la famiglia, è stato trovato privo di sensi all'ingresso della struttura ed è ora ricoverato, in coma, in Rianimazione all'ospedale Perrino del capoluogo. Il giovane, in prognosi riservata, ha un grave trauma alla testa con un'emorragia cerebrale, un trauma facciale e ferite a una mano, oltre che ecchimosi su tutto il corpo. I medici hanno accertato che aveva bevuto alcolici.

Il giovane era riverso in un vialetto della struttura, in stato di incoscienza, ed è stato ritrovato alle 4 del mattino. I medici stanno tenendo sotto controllo l'emorragia cerebrale. Non è ancora chiaro come si sia procurato le lesioni su tutto il corpo e per questo gli inquirenti stanno sentendo le persone che erano con lui. La sera di sabato, l'ultima che avrebbe dovuto trascorrere nel villaggio prima di ripartire per tornare a casa, si era allontanato con alcuni amici per una festa in spiaggia.



I poliziotti della questura di Brindisi stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.