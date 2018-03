Operazione antidroga a Lecce,tra arrestati anche ex portiere Serie A

C'è anche un ex calciatore del Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell'ambito dell'operazione antidroga dei carabinieri nella città pugliese. Petrachi, 32 anni, è stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015, per poi giocare nella Virtus Lanciano, Martina Franca e Nardò calcio in serie D.