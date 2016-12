Operaio morto all'Ilva, sono dodici le persone indagate a Taranto

Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Taranto per l'incidente di sabato mattina nello stabilimento Ilva in cui è morto Giacomo Campo, 25enne operaio della Steel service. Si tratta di rappresentanti dell'Ilva e della ditta dell'appalto per cui lavorava la vittima. Gli avvisi di garanzia, con le ipotesi di omicidio colposo e altri reati in materia di infortunistica, sono stati firmati dal sostituto procuratore Giovanna Cannarile.

Lavoratori in sciopero - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil di Taranto hanno proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizie civili e industriali che durerà dalle 5 di lunedì 19 alle 7 di martedì 20 settembre. Le reazioni all'incidente di sabato sono iniziate già questa mattina, con un'assemblea sindacale che si è tenuta di fronte all'ingresso delle portinerie dello stabilimento dell'Ilva.



Mercoledì l'incontro coi sindacati - Mercoledì 21 settembre si terrà a Roma l'incontro coi sindacati indetto dall'Ilva in amministrazione straordinaria. Sarà l'occasione per affrontare il tema degli interventi di manutenzione e della sicurezza sul lavoro. "E' necessario un cambio di passo verso la sicurezza e l'ambientalizzazione dello stabilimento - ha sottolineato il segretario generale della Uilm di Taranto, Antonio Talò - . Auspichiamo che gli organi preposti al controllo e l'inchiesta in atto facciano chiarezza su quanto accaduto e individuino le responsabilità".

Sempre mercoledì si terrà lo sciopero nazionale generale dei metalmeccanici, un evento per protestare contro le numerose morti sul lavoro che non smettono di verificarsi in Italia.