Omofobia, 40enne gay vittima di bullismo si toglie la vita nel Foggiano

In un'Italia che riempie le piazze per il Pride, come a Milano due settimane fa, e dove alcuni settimanali rompono tabù pubblicando in copertina un bacio tra rugbisti, la discriminazione non è dunque affatto archiviata.



Il 40enne foggiano aveva già provato, in passato, a farla finita. Quando venne accoltellato, il fratello raccontò che l'omosessualità di Tonino "rendeva la vita difficile a tutta la famiglia".



Scalfarotto: "Intollerabile in un Paese civile" - "Notizie come quella di Cerignola sono ormai intollerabili per un paese civile". Lo ha detto Ivan Scalfarotto, sottosegretario alle Riforme del governo Renzi, al suo 12esimo giorno di digiuno per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'assenza nel nostro Paese di norme a riconoscimento e tutela dei diritti delle persone gay.



"Ancora più intollerabile è che questo avvenga in un mondo alla rovescia, dove le vittime sono dimenticate nel silenzio e nell'oscurità e le colpe e i colpevoli agiscono con la protervia di chi si sente protetto, blandito, silenziosamente incoraggiato", ha aggiunto.