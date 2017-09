Omicidio Noemi, trovata una punta di coltello nella nuca della vittima

La punta di un coltello è stata trovata incastrata nella nuca di Noemi Durini , la sedicenne uccisa il 3 settembre dal fidanzato, durante l'autopsia compiuta martedì a Lecce . Per questo il pm inquirente del Tribunale per i minorenni, Anna Carbonara, ha disposto una nuova perquisizione nella casa del giovane, ora detenuto in Sardegna con l'accusa di omicidio premeditato . Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri per cercare la parte mancante del coltello.

Il fidanzato di Noemi, Lucio, durante il primo interrogatorio in cui aveva confessato il delitto, aveva detto che la lama del coltello utilizzato per uccidere la ragazza si era spezzata dopo aver sferrato il fendente alla nuca della sedicenne. Aveva quindi spiegato di aver avvolto il manico dell'arma nella sua maglietta e di averlo nascosto in una zona di campagna che non ha saputo indicare.



Il giovane aveva spiegato che il coltello era stato portato proprio da Noemi all'alba del 3 settembre, giorno della scomparsa e del delitto, per mettere in atto l'uccisione dei genitori del ragazzo che si opponevano alla loro relazione.