Nubifragio nel Foggiano, un agricoltore trovato morto: travolto dalla piena del fiume Candelaro

Il corpo di un uomo settantenne, che risultava disperso dopo le inondazioni che hanno colpito il Foggiano, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco. L'anziano è morto presumibilmente per annegamento in seguito all'esondazione del fiume Candelaro. Sei persone, invece, sono state salvate dopo essersi rifugiate sui tetti delle abitazioni. In tutta la zona, intanto, continuano gli interventi dei soccorritori: numerosi gli scantinati allagati e le strade bloccate.

Annegato nella sua auto - Non è statao ancora identificato l'uomo morto annegato a causa del maltempo nel Foggiano, trascinato con la sua auto dall'acqua e dal fango. Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale di Foggia, la vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y e stava percorrendo la strada provinciale 35 che collega San Severo a Torremaggiore. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattina e il corpo dell'uomo è stato recuperato nel pomeriggio dai vigili del fuoco. La tragedia si è verificata in via vecchia Fortore, a ridosso dell'omonimo fiume che è in piena.



Diverse le strade bloccate - L'Anas comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la Puglia - in particolare l`area del foggiano - si segnalano disagi lungo alcune strade statali: chiuso in entrambi i sensi di marcia un tratto della strada statale 272 "di San Giovanni Rotondo".Sempre a causa del maltempo, si segnalano disagi per allagamenti anche lungo la strada statale 16 "Adriatica".