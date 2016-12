18:40 - Nel Norman Atlantic c'è ancora troppo fumo e un quantitativo eccessivo di monossido di carbonio per potere accedere ai ponti 3, 2 e 1, quelli nei quali si trova il garage. Per questo il pool di investigatori che è tornato a bordo del relitto, ormeggiato a Brindisi, non ha potuto ispezionare altri livelli che non fossero quelli superiori.