Norman, Grecia: i dispersi sono 18

18:23 - C'è una discrepanza fra i dati forniti ad Atene e quelli degli inquirenti italiani sul numero dei dispersi del traghetto Norman Atlantic. Le autorità greche dicono che non sono più di 18, mentre per il procuratore di Bari sono 98. Stando a fonti greche, però, le liste dei passeggeri in possesso delle autorità italiane risulterebbero gonfiate a causa delle presenza di nomi duplicati o trascritti più volte con grafia diversa.