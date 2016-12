Norman Atlantic, via a ispezione 3

11:38 - Via al terzo sopralluogo nel Norman Atlantic, a Brindisi. A bordo del traghetto sono presenti i vigili del fuoco insieme agli esperti alla Scientifica, gli uomini della Capitaneria di porto e i medici legali del Policlinico di Bari; mentre alcune squadre del 115 sono ancora impegnate a spegnere nuovi focolai di incendi. Gli investigatori cercano di accedere alle stive per giungere, infine, nel garage. Si tenterà anche di entrare in alcune cabine.