11:26 - Il traghetto Norman Atlantic è ancora nei pressi della baia di Valona, vicino all'isola di Saseno, a circa due miglia dalla costa. Le condizioni meteo restano proibitive per avviare le procedure di rimorchio. La nave comunque è in sicurezza agganciata al rimorchiatore Marietta Barretta e circondata da altri due mezzi navali. Per ora è esclusa una navigazione verso l'Italia.