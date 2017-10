Noemi, madre trova vecchio cellulare: pm ne dispone il sequestro

La Procura per i minorenni di Lecce ha disposto il sequestro di un vecchio cellulare di Noemi, la 16enne uccisa il 3 settembre dal fidanzato di un anno più grande. Si tratta di un iPhone, trovato dalla madre e che la ragazza ha utilizzato fino a giugno. La magistratura disporrà accertamenti tecnici per ottenere eventuali "riscontri tra vittima e indagato in un'epoca precedente all'omicidio" e per "ricostruire tutte le circostanze relative ai fatti".