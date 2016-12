18:13 - La nave "Blue Sky M", con a bordo centinaia di immigrati, si sta dirigendo verso la costa salentina. Lo ha confermato il comandante della capitaneria di porto di Gallipoli, Attilio Daconto. Dall'imbarcazione, al largo dell'isola di Corfù, era stato lanciato l'Sos non si sa se per un guasto al motore oppure per la presenza di uomini armati a bordo.