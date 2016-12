Nas: maxi sequestro di latticini

I carabinieri del Nas hanno sequestrato 1.300 chili di prodotti caseari, in parte privi di etichettatura e in parte scaduti, in un deposito abusivo a Gioia del Colle (Bari). L'operazione è stata condotta nell'ambito dei controlli disposti dal Comando carabinieri per la tutela della salute. Disposta la chiusura del deposito e la distruzione della merce "potenzialmente pericolosa". Denunciati il gestore e due commercianti.