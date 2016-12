Motoscafo trancia braccio a sub

Grave incidente in mare a Gallipoli dove un motoscafo ha tranciato un braccio ad un sub, provocandogli altre gravi ferite alle gambe e una lacerazione polmonare. L'uomo, Salvatore Greco, di 51 anni, si trovava al largo della spiaggia della Purità in compagnia di altri due amici, quando l'imbarcazione l'ha travolto.