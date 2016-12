Morto disco,sindaco:colpa famiglie

"Se le famiglie esercitassero un po' più di controllo sui figli non morirebbe un 18enne la settimana in disco. Se non sai educare non procreare". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Francesco Errico, sindaco di Gallipoli, uno dei centri della movida salentina, riferendosi alla tragedia di Santa Cesarea Terme, dove un 18enne, Lorenzo Toma, è morto dopo una serata in discoteca.