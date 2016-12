Le lezioni sono cominciate da poco e già si discute sullo stato in cui versano gli istituti scolasctici italiani. In questi giorni, le notizie peggiori arrivano dalla Puglia. All'Ipssar alberghiero di Mofetta, in provincia di Bari, le condizioni dei locali suscitano preoccupazione per la sicurezza degli allievi: fori nei muri e acqua nel quadro elettrico. Non va meglio nelle due scuole di punta del Capoluogo: al Liceo scientifico Scacchi le aule sono state dichiarate a rischio crollo, costringendo i ragazzi a seguire le lezioni in palestra. Stessa sorte per i giovani del Liceo classico Orazio Flacco, con locali inagibili dall'aprile scorso, quando caddero dei calcinacci sui banchi.