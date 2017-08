Migranti, duplice sbarco in Puglia e in Calabria: oltre 1.500 persone a bordo

Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti 1 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. 2 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. 3 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. 4 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. 5 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. 6 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. 7 di 7 Ansa Ansa Migranti, donne incinte, neonati e minori a bordo della nave sbarcata a Bari: arrestati gli scafisti Sono sbarcati a Bari i 640 africani arrivati nel porto pugliese a bordo della nave Hms Echo della Marina britannica. Arrestati e identificati i tre presunti scafisti, che si erano nascosti tra i profughi. A bordo c'erano molte donne incinte o con bambini molto piccoli, e anche diversi minori. I migranti sono tutti di origine subsahariana, provenienti prevalentemente da Ghana, Nigeria e Sudan. leggi dopo slideshow ingrandisci

In Calabria una nave militare tedesca con 923 a bordo - Nel porto di Corigliano Calabro è approdata la nave militare tedesca Rhein con a bordo 923 migranti: un gruppo composto da 595 uomini, 121 donne, delle quali 14 incinte e 203 minori. Anche in questo caso sono tutti subsahariani. Sulla nave ci sono anche sette feriti ma non gravi. Un nucleo familiare composto da padre, madre e un figlio minore, che erano a bordo della Rhein, sono stati sbarcati venerdì a Pozzallo a causa delle ferite gravi dell'uomo. Per gli altri, i primi accertamenti sanitari non hanno evidenziato patologie gravi.



Con il coordinamento della Prefettura di Cosenza, sono intervenute autorità portuali, le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato. I migranti saranno trasferiti in diverse Regioni in base al piano del Viminale e i minori non accompagnati resteranno in Calabria.