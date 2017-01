Messa per il boss, il sindaco di Grumo Appula chiede rimozione prete

"E' arrivato il momento che il vescovo prenda provvedimenti". Così il sindaco di Grumo, Michele D'Atri, commenta le polemiche sulla messa (annullata) in suffragio del boss Rocco Sollecito. "Don Michele Delle Foglie è incompatibile col territorio - accusa il sindaco - per via dell'attività imprenditoriale della famiglia che sta tentando di aprire da anni il più grande impianto di compostaggio della regione in contrasto con il Comune".