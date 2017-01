Meningite, nuovo caso in Puglia: è una bimba di 8 anni

Una bambina di otto anni , residente a Trani, dove è ospite con la madre in una comunità religiosa, è giunta all'ospedale di Bisceglie con i sintomi della meningite . Dopo essere stata sottoposta a diversi esami ed accertamenti, la piccola è stata trasferita all'ospedale pediatrico di Bari "Giovanni XXIII". "Sono state avviate le indagini per accertare la tipologia della meningite", riferiscono dalla Asl Bat (Barletta-Andria-Trani).

Dal 5 gennaio è il terzo caso di meningite conclamato in Puglia. Il primo è stato accertato a Barletta, su un paziente di origini senegalesi di 43 anni, di natura virale e, dunque, non infettiva. Il secondo accertato ad Andria, su una paziente di 17 anni, di natura batterica. Il terzo sulla bambina di Trani. Per questo caso si attende il risultato di alcuni test che diranno con certezza che tipo di batterio abbia provocato l'infiammazione.