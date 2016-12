Martina: "Caporalato come la mafia"

"Il caporalato in agricoltura è un fenomeno da combattere come la mafia e per batterlo occorre la massima mobilitazione di tutti: istituzioni, imprese, associazioni e organizzazioni sindacali". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, dopo la morte di una bracciante in Puglia. "Chi conosce situazioni irregolari deve denunciarle. La nostra deve essere una battaglia senza sosta", ha poi aggiunto.