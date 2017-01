Manifesti messa suffragio boss, questore Bari: rito in forma privata

Il questore di Bari, Carmine Esposito, ha disposto che il rito religioso in suffragio del boss Rocco Sollecito venga celebrato martedì mattina alle 6 in forma strettamente privata. Lo riferisce la questura di Bari dopo le polemiche suscitate dal manifesto con il quale il parroco della Chiesa madre di Grumo Appula (Bari) invitava i fedeli a partecipare alla messa in suffragio del boss ucciso in Canada a maggio.