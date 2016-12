Maltempo sul Gargano, la Protezione civile evacua 225 turisti

Per il maltempo in Pugila, soprattutto nella zona garganica, la Protezione civile ha deciso l'evacuazione di 225 turisti di due campeggi nel comune di Rodi Garganico. Quarantadue persone sono state ospitate in una scuola, mentre altre 183 sono state accolte in hotel. Nella zona piove ininterrottamente da venerdì sera ma la situazione sta migliorando. Nel settembre 2014 un'alluvione causò due vittime.