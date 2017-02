Maltempo, scatta l'allerta sulle regioni del Sud: previsti temporali

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo su Puglia, Basilicata e Calabria in estensione, dalla tarda mattinata di domenica, alla Sicilia, per la perturbazione che in questi giorni ha colpito l'Italia e che si sta spostando al Sud. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.