Maltempo, neve e vento al Centro-Sud: quattro morti per il freddo

Sono quattro le vittime provocate dall'ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Sud, con vento e neve dalle Marche alla Sicilia. Un uomo senza fissa dimora di 44 anni è stato trovato morto in un ex centro commerciale ad Avellino . A Messina invece il freddo ha stroncato la vita di un 46enne romeno, che aveva trovato un rifugio di fortuna nel porto cittadino. Ad Altamura (Bari), una 49enne è morta probabilmente dopo essere scivolata sul ghiaccio. A Latina , davanti alla chiesa dell'Immacolata, è stato trovato morto un altro clochard. Forse stroncato da un mix di alcool e freddo.

Eʼ arrivata la prima neve, ecco gli scatti dai social 1 di 14 Ansa Ansa E' arrivata la prima neve, ecco gli scatti dai social La neve è arrivata e a testimoniarlo ci sono le tante foto postate sui social. I fiocchi bianchi sono caduti sulle zone colpite dal terremoto: Norcia e Amatrice si sono, infatti, svegliate sotto la neve. Ma le immagini che colpiscono sono quelli provenienti dal Sud Italia e più precisemanente dalla zona del Beneventano, da Matera e dall'Etna, completamente imbiancate da sembrare degli autentici paesaggi alpini. E non manca il Veusuvio innevato. La linea ferroviaria Adriatica, interrotta dalle 8 fra Falconara marittima e Senigallia dopo che forti raffiche di vento hanno rotto un cavo dell'alimentazione elettrica, è stata riattivata. Intanto la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo per neve e gelate per l'allerta meteo sull'intero territorio. Almeno fino a lunedì, infatti, si verificheranno precipitazioni a carattere nevoso su tutta la Campania che nelle zone dell'Alto Volturno e del Matese, del Sannio e dell'Irpinia e del Vallo Di Diano, saranno sparse, "con apporti al suolo moderati2.



In particolare, in tutta la regione, si prevedono gelate persistenti con quote in innalzamento nella giornata di domenica. I venti spireranno forti settentrionali e i mari si presenteranno agitati o molto agitati nelle coste esposte ai venti, con tendenza ad attenuarsi nella giornata di domani, sabato 7 gennaio. L'ondata di maltempo ha provocato danni e disagi anche nel Nord della Penisola.