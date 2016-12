Maltempo, diramata allerta rossa su gran parte della Puglia

La perturbazione che sta interessando l'Italia si sposterà nella giornata di lunedì verso il sud-est, provocando forti temporali che interesseranno in particolare la Puglia. La Regione ha perciò valutato un'allerta rossa per gran parte del territorio. Allerta arancione per rischio idraulico, invece, sulla Romagna e sulle Marche, e per rischio idrogeologico sul Molise e su parte della Puglia stessa.