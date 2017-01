Maltempo, Centrosud ancora nella morsa di gelo e neve

Non si allenta la morsa del gelo sul Centro Sud. In Puglia, nella notte ha nevicato ancora a Bari, a Lecce, nei Comuni della Murgia, del Tarantino e del Subappennino dauno. Bari si è svegliata con le strade innevate e i pochi centimetri di neve si stanno trasformando in ghiaccio. In Abruzzo invece la neve ha concesso una tregua ma si attendono nuove perturbazioni. Polari però le temperature: nell'Aquilano il termometro è arrivato a -19.