Maltempo, allerta in Puglia per le prossime 18-24 ore

La Protezione civile ha emesso un'allerta meteo in Puglia per le prossime 18-24 ore. Si prevedono venti forti con rinforzi fino a burrasca su tutto il territorio regionale e mareggiate lungo le coste esposte. Sulle Regioni centro-meridionali sono invece previste piogge diffuse con quota neve in rapida discesa. Sabato si dovrebbe registrare un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche.