Maltempo: allagamenti, danni e paura a Taranto

La bomba d'acqua che si è abbattuta su Taranto ha causato allagamenti in tutti i quartieri, tanto che si è reso necessario l'utilizzo di barche e gommoni per portare soccorso ai cittadini rimasti intrappolati in uffici e in abitazioni al piano terra o negli scantinati. Allagati e chiusi tre sottopassi, chiese (in particolare la Madonna delle Grazie), scuole e strutture sportive come il PalaMazzola. Su Twitter le foto e i filmati di chi testimonia in diretta il nubifragio che ha colpito la città pugliese.