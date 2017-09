Mafia, serie di arresti in Puglia: anche ex assessore comunale

Serie di arresti in Puglia nell'ambito di un'indagine dei carabinieri che ha consentito di disarticolare un'associazione mafiosa facente capo al clan "Coluccia" di Noha-Galatina, operante nel territorio del Leccese. In 20 sono stati portati in carcere, 17 ai domiciliari. In manette è finito anche un ex assessore del Comune di Sogliano Cavour.