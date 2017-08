Mafia, 27 arresti nel Tarantino: coinvolti anche due sindaci

La polizia ha arrestato 27 persone ritenute affiliate a un sodalizio criminale di stampo mafioso attivo nel Tarantino. In manette sono finiti anche il sindaco di Avetrana Antonio Minò (indagato per concorso esterno), il sindaco di Erchie (Brindisi) Giuseppe Margheriti e un ex consigliere di Manduria (indagato per scambio elettorale politico-mafioso). Gli arrestati sono accusati di estorsione, corruzione, rapina e riciclaggio.