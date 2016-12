Lite in famiglia a Brindisi, detenuto in permesso premio ucciso dal cognato

Un detenuto di 30 anni, Giancarlo Zaccaria, di Ceglie Messapica, in permesso premio, è morto all'ospedale di Brindisi in seguito alle ferite da arma da fuoco riportate a causa di una lite in famiglia durante il pranzo di Natale. Il cognato Patrizio Laveneziana, 45 anni, si è costituito dai carabinieri. E' ora accusato di omicidio preterintenzionale.