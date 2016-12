Licenziato tenta il suicidio a Taranto: salvato dal padre

Uno degli operai di Taranto Isolaverde, società partecipata della Provincia messa in liquidazione, tra gli oltre 200 raggiunti da lettere di licenziamento, ha tentato il suicidio ingerendo una dose massiccia di farmaci. E' stato l'anziano padre a soccorrerlo e a salvarlo. Lo rendono noto i suoi colleghi, che hanno scritto l'ennesima lettera aperta per chiedere alle istituzioni di trovare soluzioni per la loro ricollocazione.